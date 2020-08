Więcej zagrożonych biedą na zachodzie Niemiec, mniej na wschodzie

Odsetek osób zagrożonych ubóstwem wzrósł w ciągu minionej dekady we wszystkich zachodnioniemieckich krajach związkowych oraz w Berlinie – wynika z najnowszych danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden (Destatis), omawianych w piątek przez dzienniki "Frankfurter Allgemeine Zeitung" i "Bild". Według statystyk poprawiła się natomiast sytuacja mieszkańców wschodnich krajów związkowych RFN.

Najwyższy odsetek osób zagrożonych ubóstwem ma Brema, gdzie wskaźnik ten wynosił w 2019 roku 24,9 proc. To w tym kraju związkowym w minionym dziesięcioleciu liczba osób, którym grozi bieda, najbardziej wzrosła; w 2009 roku było to 20 proc mieszkańców. Za zagrożoną ubóstwem uważana jest osoba, której miesięczny dochód netto w zeszłym roku nie przekraczał 1074 euro, czyli 60 procent średniego dochodu.

We wschodnich krajach związkowych Niemiec wprawdzie zmniejszył się udział osób zagrożonych ubóstwem, jednak nadal utrzymuje się powyżej średniej. Saksonia-Anhalt to po Bremie drugi kraj z najwyższym odsetkiem takich osób, który wynosi tam 19,5 proc., ale w ciągu minionych dziesięciu lat spadł o dobre dwa punkty procentowe. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim za zagrożonych ubóstwem uważa się 19,4 proc. mieszkańców, podczas gdy w 2009 roku było to 23,1 proc.