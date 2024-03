Większa pomoc dla rolników? Bruksela reaguje na protesty

W Brukseli szykują zmiany dla rolników

W projekcie konkluzji znajduje się wezwanie do Komisji, by podjęła pracę nad "wszystkimi możliwymi środkami krótkoterminowymi, w tym środkami mającymi na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych i osiągnięciem uproszczeń dla rolników".

Przywódcy mają też wezwać Komisję Europejską do "wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności, w szczególności w celu zapewnienia im godziwych dochodów oraz zapewnienia uczciwej konkurencji na świecie i na rynku wewnętrznym". Zaapelują też do Komisji o podejście do liberalizacji handlu z Ukrainą "w uczciwy i zrównoważony sposób".