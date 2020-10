gospodarka oprac. Anna Zaleska 1 godzinę temu

Wielka Brytania. Całkowity lockdown do 2 grudnia

Od czwartku do 2 grudnia całkowity lockdown obejmie Wielką Brytanię. Taką decyzję podjął premier Boris Johnson. Służba zdrowia na Wyspach jest na skraju wytrzymałości. Szef brytyjskiego rządu tłumaczył, że ten krok ma na celu m.in. to, by lekarze nie musieli wybierać kogo leczyć.

