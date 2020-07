Wielka Brytania. Rosjanie wtrącali się w referendum w 2014 r. Niewykluczone, że i w referendum ws. brexitu

Rosjanie wpływali na kampanię w sprawie odłączenia się Szkocji od Wielkiej Brytanii. Mimo to Wielka Brytania nie zrobiła nic, by uniemożliwić obcym służbom wtrącanie się do referendum w sprawie brexitu. Brytyjskie służby wywiadowcze milczą w tej sprawie.

