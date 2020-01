No i stało się. Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej

W nocy z 31 stycznia na 1 lutego Wielka Brytania symbolicznie opuściła Unię Europejską. Symbolicznie, bo wypracowywanie szczegółów rozstania zajmie jeszcze kilkanaście miesięcy, a brytyjski rząd mocno wierzy, że uda się dojść do porozumienia z Brukselą do końca roku.

- To świt nowej ery - powiedział brytyjski premier Boris Johnson w swoim wystąpieniu opublikowanym w internecie godzinę przed północą. - Pora uwolnić nasz potencjał i uczynić nasz kraj lepszym miejscem do życia w każdym zakątku Zjednoczonego Królestwa - mówił. Zapewniał, że brexit nie jest końcem, lecz początkiem. - To początek nowej przyjacielskiej współpracy między Wielką Brytanią a Unią Europejską - mówił. - Wiem, że odniesiemy sukces - dodał.