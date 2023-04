Wielka Brytania szykuje nowy dokument. Bez niego nie wjedziesz do kraju

O sprawie pisze portal turystyka.rp.pl, który podaje, że Wielka Brytania szykuje nowy dokument uprawniający do wjazdu do kraju. Chodzi o elektroniczne zezwolenie na wjazd (Electronic Travel Authorisation, ETA). Będą musieli o nie występować wszystkie osoby wjeżdżające do kraju, także dzieci, które są obywatelami państwa zwolnionego z obowiązku wizowego.

Wielka Brytania szykuje elektroniczne zezwolenie na wjazd

Dokument ETA ma być elektronicznie powiązany z paszportem. Dzięki niemu będzie można przyjechać do Zjednoczonego Królestwa na pół roku. Uprawniać on będzie do przyjazdu w celach: turystycznych, służbowych, w odwiedziny do znajomych i krewnych lub na studia. Za jego sprawą będzie można też na trzy miesiące podjąć pracę w ramach wizy pracowniczej, jak i przejechać przez Wielką Brytanię