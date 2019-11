Wielka Brytania wróciła nad kreskę. PKB znowu rośnie

Najnowsze dane z Wielkiej Brytanii są światełkiem w tunelu. Po fatalnym drugim kwartale, w którym PKB kraju zmniejszyło się o 0,2 proc. Eksperci oczekiwali wówczas, że gospodarka ani nie urośnie, ani się nie skurczy i wzrost wyniesie okrągłe zero.

Choć gospodarka nieznacznie rośnie, to powodów do zadowolenia nie ma. W ujęciu rocznym bowiem PKB wzrosło o 1 proc., a to oznacza najgorszy wynik od 2010 roku, gdy europejską gospodarkę trawił wielki kryzys.