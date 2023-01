Wielka Brytania wyśle Ukraińcom czołgi. Zwraca się do Niemiec o ten sam krok

Wielka Brytania przekaże Ukrainie czołgi

Tym samym Wielka Brytania będzie pierwszym krajem, który przekaże Ukrainie czołgi podstawowe produkcji zachodniej. W sobotniej rozmowie telefonicznej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim zapowiedział to premier Rishi Sunak. Tego samego dnia pojawił się komunikat, z którego wynika, że do Ukrainy trafi 14 czołgów Challenger 2 oraz około 30 samobieżnych armatohaubic AS90.

Oprócz tego Zjednoczone Królestwo przekaże też: setki kolejnych pojazdów opancerzonych, w tym transportery opancerzone Bulldog; pakiet wsparcia w tym do rozbrajania pól minowych i mostów; dziesiątki dodatkowych bezzałogowych systemów powietrznych do wsparcia artylerii; kolejne 100 tys. pocisków artyleryjskich; setki bardziej zaawansowanych pocisków, w tym wieloprowadnicowe wyrzutnie pocisków kierowanych oraz systemy pocisków Starstreak; części zamienne do remontu do 100 ukraińskich czołgów i bojowych wozów piechoty.