Wielka fala odejść z policji. Podali liczby

Jeden z wielu 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Napiszcie prawdę o zamrożonej waloryzacji i liście do funkcjonariuszy za rządu PO i PSL ,o premiach uznaniowych i o umowie która miała dać podwyżki w 2023 a dała premie jednorazowe 1150 pln. Ludzie by robili tylko że nie wiedzą jakie jutro ich czeka i uciekają z tym co mają.