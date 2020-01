Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy o krok od rekordu. 200 mln zł coraz bliżej

Tegoroczny finał WOŚP skończył się z zadeklarowaną kwotą 115 mln 362 tys. 894 zł. Rok temu o tej samej porze wynosiła ona 92 mln 143 tys. 798 zł. A to oznacza wzrost o blisko 25 proc. rok do roku.

Wiele wskazuje na to, że ubiegłoroczny rekord utrzyma się tylko do marca, kiedy to Orkiestra podsumuje całą akcję grosz do grosza. Jeżeli bowiem ogólny wynik finału WOŚP również będzie o 25 proc. wyższy od poprzedniego, to ostatecznie na kontach Orkiestry pojawi się… aż 218 mln zł. Byłby to zarówno rekordowy wzrost, jak i rekordowy wynik.