Wielka płyta drożeje najszybciej. Dobre wiadomości dla właścicieli mieszkań rodem z PRL

Oskar 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

W bloku z wielkiej płyty można kupić mieszkanie ok. 40m z rozkładowymi pokojami, przedpokojem, oddzielną kuchnią, a czasem nawet łazienka i wc są oddzielne. Co otrzymujemy od dewelopera w takim metrażu? Przejściowy pokoik, "salon" z aneksem kuchennym, do którego wchodzi się z klatki schodowej :) Jak ktoś ma trochę oleju w głowie, to zawsze wybierze lepszy układ mieszkania niż to, że np. klatka schodowa jest ładniejsza w nowym bloku. Jakie to ma znaczenie.