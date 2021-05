Wielka płyta jak apartamentowiec. Ceny sięgają nawet 17,5 tys. zł za metr

Jak kształtują się dziś ceny na innych znanych osiedlach z czasów PRL ? Dumą Gdańska był zbudowany w latach 70. Falowiec. Liczący 860 metrów długości jest do dziś najdłuższym blokiem w Polsce. Chętnych, by tam zamieszkać, nie brakuje. W 2020 r. sprzedano tam 62 lokale - średnia cena metra wyniosła ponad 8,2 tys. zł, choć zdarzały się mieszkania, w których metr kosztował ponad 13 tys. zł.

Wielka płyta (czasem) na wagę złota

Popularnością cieszy się też gdańska Zaspa, która za PRL była znana jako miejsce zamieszkania Lecha Wałęsy. Dziś średnia cena metra kwadratowego zbliża się tam do 9 tys. zł. Najdroższe, ponad 100-metrowe mieszkanie, sprzedano tam w 2020 r. za ok. 950 tys. zł.

Sporo osób kupuje mieszkania na Osiedlu Tysiąclecia, znanym z kilku charakterystycznych bloków kształtem przypominających kolby kukurydzy. W zeszłym roku na osiedlu kupiono ok. 130 lokali za średnią cenę 5,9 tys. zł za metr. To znacznie mniej niż wynosi średnia cena lokalu w tym mieście (na koniec 2020 r. było to ok. 7,5 tys.).