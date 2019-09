Wielka rewolucja, wielki chaos? Zmiany w ZUS mogą oznaczać lawinę papierów do wypełnienia

Propozycja nie jest skomplikowana: przedsiębiorcy z najniższymi przychodami i dochodami (a to dwa różne terminy) dostaną 500 zł obniżki na składkę ZUS. Zamiast 1,3 tys. zł ryczałtowej składki na ubezpieczenia społeczne co miesiąc zapłacą zdecydowanie mniej.

Według nowej propozycji Prawa i Sprawiedliwości przedsiębiorca, który osiąga przychód do 10 tys. zł miesięcznie oraz dochód poniżej 6 tys. zł miesięcznie będzie korzystać z obniżenia wysokości składek właśnie do kwoty 500 zł. PiS podczas konwencji zarysowało jedynie ramy pomysłu - bez szczegółów.

- Warto zauważyć, że oba progi będą musiałby być weryfikowane przez ZUS, co spowoduje konieczność sprawozdawania podstawy wymiaru składek w nowym zakresie. Co więcej warto zauważyć, że osiągane w danym miesiącu przychody często rozliczane są dopiero w kolejnym miesiącu, a obowiązek opłacenia składek dla osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą mija 10 dnia każdego miesiąca - tłumaczy.

- Premier potwierdził także pozostawienie tzw. ryczałtowego ZUS dla przedsiębiorców, czyli możliwości zadeklarowania uzyskanego przychodu, co oznacza, że osoby te będą rozliczały się ZUS obliczając składkę od co najmniej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2020 roku składki na ubezpieczenia społeczne, które w 2019 roku wynoszą 974,65 zł, w 2020 roku wzrosną do 1069,14 zł - co oznacza wzrost miesięcznie o 94,49 zł - dodaje dr Kolek.