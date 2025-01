Wielki powrót do PZU coraz bliżej. Jest pozytywna ocena

"W oparciu o otrzymaną propozycję oceny oraz po zapoznaniu się z zebranymi informacjami i dokumentami Rada Nadzorcza PZU SA zatwierdziła propozycję pozytywnej pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA – Pana Andrzeja Klesyka" - czytamy w opublikowanym załączniku do uchwały Rady Nadzorczej PZU z dnia 20.01.2025 r.

Wielki powrót do PZU coraz bliżej

W czasie jego prezesury, w 2009 r. rozwiązany został konflikt Ministerstwa Skarbu Państwa z Eureko ws. prywatyzacji PZU, dzięki której Skarb Państwa uniknął zagrożenia płacenia miliardowego odszkodowania, a PZU miało otwartą drogę do oferty publicznej. W maju 2010 r. akcje PZU zadebiutowały na warszawskiej giełdzie.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka giełdowa. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.