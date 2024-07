Wielki pożar hali. Nowe zdjęcia pokazują skalę zniszczeń

W poniedziałek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z pożarem wysłało alert do mieszkańców Gdańska z informacją, by nie korzystali z plaży w Gdańsku-Brzeźnie z uwagi na możliwe zanieczyszczenie wody, w związku z pożarem w porcie.

- W środku wygląda to makabrycznie - poinformowana w poniedziałek rano PSP.

Wielki pożar w gdańskim Nowym Porcie

" Zawaleniu uległ częściowo dach hali. Łączna powierzchnia pożaru ok. 6500 m. Obroniono drugą cześć hali oraz budynek sąsiadujący z pomieszczeniami biurowymi" - informuje Państwowa Straż Pożarna.

W niedzielę wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Gdańska, by zamknęli okna i nie zbliżali się do pożaru w promieniu 500 metrów.