"Wielki przelew dla Poczty Polskiej". Ma trafić do niej w przyszłym tygodniu

Fatalne wyniki Poczty Polskiej. Będzie dofinansowanie

Dziennik przypomina, że w 2023 r. strata firmy wyniosła 745 mln zł brutto. Z jego ustaleń wynika, że pierwszy kwartał 2024 r. nie przyniósł poprawy sytuacji. Między styczniem a marcem PP wygenerowała ok. 130 mln zł straty brutto. To wynik o 50 proc. gorszy rok do roku.

Ministerstwo Aktywów Państwowych jednak zapewniło "Rz", że porządek szykowanego walnego nie przewiduje podejmowania decyzji o dalszym funkcjonowaniu spółki lub o jej upadłości. Nie zamierza do tego dopuścić też Sebastian Mikosz. Nowy prezes Poczty w liście do pracowników, do którego dotarł dziennik, że pojawiające się doniesienia o upadłości to tylko plotki.