Wielkie plany Obajtka. Tak chce rozwijać Orlen

Multienergetyczny koncern

Prezes państwowego giganta tłumaczył, że fuzja Orlenu z Lotosem to nie megalomania, jak przekonują niektórzy, ale działania, które mają doprowadzić do budowy multienergetycznego koncernu.

- To nie tylko kwestia biznesu, ale bezpieczeństwa naszego państwa. Nie czekaliśmy na wojnę w Ukrainie, już wcześniej wprowadziliśmy proces dywersyfikacji - przekonywał prezes Orlenu.

Wyliczał także, że Orlen niedawno na inwestycje wydawał 3,4 mld zł. W tym roku to jest już 15 mld złotych, w następnym roku spółka planuje wydać aż 23 mld zł. Przychody koncernu mogą wynieść 400 mld zł.

Sam prezes postanowił podsumować nie tylko działalność Orlenu, ale także swoją. - Należę do ludzi czynu, lubię ogłaszać to, co jest już faktem - mówił.