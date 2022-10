Podatek Sasina. To był prawdziwy cel? Oto jak zmienił się kurs akcji Orlenu

Jacek Sasin chciał, by 50-procentowy podatek od nadmiarowych zysków zapłaciły największe duże firmy w Polsce, które skorzystały na zawirowaniach w światowej gospodarce. Rząd się z tego rozwiązania ma ostatecznie wycofać, to wyborcza.biz donosi, że do tej pory projekt ten miał jeden skutek - pozwolił spółkom nadzorowanym przez Jacka Sasina taniej kupić akcje Orlenu.