Nieoficjalnie: podatek Sasina do kosza. Rząd podjął decyzję

RMF FM informuje, że nowy pomysł wicepremiera Jacka Sasina trafi do kosza . Według informacji rozgłośni rząd zrezygnuje z wprowadzenia tego rozwiązania, ponieważ ten sam efekt osiągnie, realizując dwa inne projekty, chodzi o częściowe zamrożenie cen prądu oraz nowe przepisy, które mają wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej. Pomoc obejmie także samorządy oraz m.in. szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej czy noclegownie.

Podatek Sasina - giełda zareagowała

Przypomnijmy, że Jacek Sasin chciał, by 50-procentowy podatek od nadzwyczajnych zysków zapłaciły wszystkie duże firmy w Polsce, które skorzystały na zawirowaniach w światowej gospodarce i których tegoroczne marże są wyższe od średniej z lat 2018-19 oraz 2021 (rok 2020 ze względu na pandemiczny charakter miał nie być brany pod uwagę). Szacowane wpływy do budżetu z tytułu tej daniny miały wynieść ok. 13,5 mld zł.