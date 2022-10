Sasin mówi o podatku od nadmiarowych zysków. "Nikt nie chce karać firm"

sowa 20 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

No to Sasin mnie oświecił! Zrozumiałam - wysokość mojej emerytury stanowi podstawę do tego, by nie płacić podatku od "nadmiaru". Ale państwo rozdając trzynastki, czternastki, kwoty bazowe mniej uposażonym emerytom, finansuje je z daniny, którą na mnie wymusza, nie biorąc mnie pod uwagę w swoim rozdawnictwie. Och, jak dobrze w końcu zrozumieć logikę pisdzielców!