Orlen nie ma z czego zapłacić podatku Sasina? Obajtek: tłumaczę to panu wicepremierowi

Szef największego polskiego koncernu paliwowo-energetycznego dodał, że wszelkie daniny wpłacane przez spółkę do budżetu państwa wynoszą ok. 44 mld zł, a do tego dochodzi dywidenda w wysokości 1,5 mld zł. - Mamy potężny proces inwestycyjny - podkreślał Obajtek. Dlatego zysków nadmiarowych nie ma - przekonywał, dodając, że "tłumaczy to premierowi Sasinowi".