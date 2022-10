To już pewne. Sejm zdecydował, że ceny prądu będą zamrożone. Teraz ostatni krok

Senat zaproponował ponad 70 poprawek do ustawy zamrażającej ceny energii w 2023 r. do określonego limitu zużycia. Większość z nich przewidywała m.in., że zamrożeniem cen zostaną dodatkowo objęci mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy do limitu zużycia 20 MWh rocznie.