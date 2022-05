Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków — co to takiego?

Czym jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli w skrócie CEEB, to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w kraju. Przegłosowana przez Komisję Sejmową do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisję Infrastruktury, a później przez Sejm, ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, dała początek CEEB.

Baza danych dotycząca źródeł ciepła ma służyć temu, by zebrać informacje od właścicieli dotyczące tego, czym ogrzewają budynki. Są oni zobowiązani do złożenia deklaracji CEEB, którą mogą wypełnić online lub tradycyjnie. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ruszyła 1 lipca 2021 roku, a na złożenie deklaracji ma się rok. Termin upływa 30 czerwca 2022 roku.

Kogo dotyczy Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?

Zgodnie z założeniem powstania ewidencji, każdy budynek powinien zostać nią objęty, w związku z czym niemal na każdym spoczywa obowiązek złożenie deklaracji. Kto więc musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków? Właściciel lub zarządca nieruchomości albo lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Zobowiązana jest również gmina. W jej imieniu wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi złożyć podpis pod wypełnionym wnioskiem. W dedykowanej aplikacji został przewidziany moduł raportowy dostępny dla gmin, dzięki któremu mogą one generować różnego rodzaju zestawienia z ich obszaru terytorialnego.

Po co jest prowadzona Ewidencja Emisyjności Budynków?

CEEB powstała nie tylko po to, by stworzyć spis źródeł ciepła budynków, ale ma także uwzględniać inne informacje. M.in. o tym, jaka pomoc publiczna została udzielona w ramach termomodernizacji i wymiany kotłów. Wszystkie zebrane informacje mają dotyczyć, jak szacuje instytucja, około 6 mln budynków.

Będą to przede wszystkim dane dotyczące budynków mieszkalnych, jednak znajdą się tam również informacje na temat lokali usługowych oraz budynków publicznych. Powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków służy przede wszystkim wspieranie działań rządu i organów samorządowych w zakresie planowania oraz realizacji polityki niskoemisyjnej, której celem jest m.in. walka ze smogiem.

Zanieczyszczenia powietrza to jeden z najważniejszych czynników przyczyniających się do kryzysu klimatycznego. Dzięki CEEB organy władzy publicznej będą w stanie lepiej i skuteczniej dostosowywać programy modernizacji służące poprawie jakości powietrza. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma być rozwijana do 2023 roku.

Jak złożyć deklarację?

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można składać na dwa sposoby. Pierwsza opcja to złożenie deklaracji elektronicznie przez stronę www.ceeb.gov.pl. Można to zrobić za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu. Drugim sposobem jest złożenie deklaracji w tradycyjny sposób.

Wystarczy udać się do właściwego dla lokalizacji budynku urzędu gminy i tam złożyć odpowiednią deklarację. Na wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące tego, jak złożyć deklarację CEEB, właściciele budynków znajdą odpowiedź na stronie gunb.gov.pl. Widnieją tam filmy instruktażowe, które krok po kroku tłumaczą przebieg całej procedury czy wzory deklaracji i wniosków. Odwiedzający stronę mogą posiłkować się także przykładami wypełnionych deklaracji.

W ankiecie należy podać m.in. dane właściciela lub zarządcy budynku albo lokalu oraz miejsce zamieszkania, lub siedziby. Potrzebny będzie także adres nieruchomości, w ramach której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw czy informacje o liczbie i rodzaju tych źródeł.

Gdzie sprawdzić emisyjność budynków?

Emisyjność budynku można sprawdzić w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Elektronicznie można to zrobić na stronie zone.grunb.gov.pl za pomocą profilu zaufanego lub w formie papierowej (listownie lub osobiście) w urzędzie właściwym dla lokalizacji budynku, który ujęty jest w deklaracji.

