To Jacek Sasin stoi za nową kampanią billboardową. Media ujawniają jej koszty

O kampanii "Walczymy o Polską Niezależność" informowaliśmy w money.pl przed kilkoma dniami. Jej autorzy podkreślają, że "flagowym elementem najnowszej kampanii są billboardy, z niezwykle wyrazistą i jednoznaczną grafiką - słup energetyczny rzuca cień karabinu maszynowego". W ich ocenie pokazuje to, że energia elektryczna jest "jednym z elementów wojny". Całości dopełnia wizerunek Władimira Putina i podpis "wysokie ceny energii to też jego broń ".

To Sasin stoi za nową kampanią billboardową

"GW" szacuje, że za 14 mln zł można by kupić 7909 ton węgla w cenie 1770 zł za tonę w Polskiej Grupie Górniczej. Taka ilość surowca wystarczyłaby do ogrzania 2,6 tys. gospodarstw domowych, co przełożyłoby się na ok. 10,4 tys. mieszkańców. "To wielkość Parczewa, Sycowa czy Ciechocinka" - pisze Wyborcza.biz.