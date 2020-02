Witold Słowik odwołany ze stanowiska prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Ze stanowiskiem prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej pożegnał się Witold Słowik. Tymczasowo do pełnienia tej funkcji oddelegowany został Andrzej Kensbok z Rady Nadzorczej. To szósta zmiana prezesa PGZ w przeciągu ostatnich pięciu lat. "Rekordzistą" jest Wojciech Dąbrowski - na fotelu prezesa spędził dokładnie 2 lata i trzy dni (od grudnia 2013 do grudnia 2015 roku).