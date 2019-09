Wizy do USA wkrótce nie będą potrzebne. Ważne słowa Trumpa

- Wszystko zastało już zatwierdzone, to będzie wspaniałe dla 10 mln osób - powiedział Donald Trump. - W bardzo krótkim czasie będzie to możliwe, za parę miesięcy uda nam się to doprowadzić do końca, jeżeli dane się potwierdzą - dodał prezydent USA.

Wcześniejsze zapowiedzi nie były tak optymistyczne. Zgodnie z nimi prezydenci mieli podpisać deklarację wojskową, dotyczącą lokalizacji zwiększonego kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce.

Tylko najwięksi optymiści upatrywali w spotkaniu szansy na zniesienie wiz do USA dla polskich obywateli. Przecież 1 września wydawało się to już niemal pewne, a się nie stało. Teraz jednak marzenie wielu Polaków jest bliżej niż kiedykolwiek. Co oznacza deklaracja Donalda Trumpa?

Obecnie odsetek odmów podań o wizy wynosi 2,8 proc. Żeby dostać zaproszenie do programu bezwizowego, trzeba zejść z tym wskaźnikiem poniżej 3 proc. Teraz nam się to udało.

Zaproszenie do programu bezwizowego, które ma nastąpić w ciągu kilku miesięcy, oznacza procedurę administracyjną, która najczęściej trwa w okolicach 3-5 miesięcy. Po jej zakończeniu wizy przestają obowiązywać. Oznacza to, że przy pomyślnej procedurze Polacy do USA mogliby się udać bez wizy już na początku 2020 r..

Nie ma tu większego znaczenia w jakim celu chcielibyśmy pojechać do USA. Zarówno w celach biznesowych, jak i turystycznych moglibyśmy w Stanach spędzić 90 dni.

Jednak nie w każdym przypadku nasze starania zakończą się sukcesem. Każdy, kto odwiedził Koreę Północną, Iran, Irak, Libię, Somalię, Sudan, Syrię lub Jemen po 1 marca 2011 r. nie otrzyma możliwości wstępu do Stanów.

To samo tyczy tych, którzy posiadają obywatelstwo Korei Północnej, Iranu, Iraku, Sudanu lub Syrii. Zniesienie wiz nie oznacza bowiem braku kontroli nad tymi, którzy do USA wjeżdżają

Żeby przekroczyć granicę, konieczna będzie rejestracja w elektronicznym systemie ESTA. Spokojnie. Nie będzie to już od nas wymagało spotkania z konsulem. Nie trzeba będzie też opłacać przystąpienia do tej procedury.

Wciąż jednak decyzję podejmować będzie oficer służby imigracyjnej USA. Jeżeli nie podbije nam paszportu, to nie zostaniemy wpuszczeni do Stanów.

Przypomnijmy jeszcze zawiłe losy zniesienia wiz do USA. W 2018 r. Georgette Mosbacher - ambasador USA w Polsce - zapewniała, że wizy dla Polaków zostaną zniesione do końca 2019 r. Jednak już w lutym tego roku zaczęła wymieniać rok 2020, a niedawno zaczęła wspominać o "końcu jej kadencji". Za każdym razem podkreśla jednak, że dołączenie Polski do programu ruchu bezwizowego jest dla niej priorytetem.

Według doniesień medialnych przystąpienie Polski do programu bezwizowego miał ogłosić Donald Trump podczas wizyty w Polsce 1 września. Jednak prezydent USA w Warszawie się nie pojawił, a zastępujący go wiceprezydent Mike Pence nie wypowiedział się w tym temacie.

