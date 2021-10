Władysław Kosiniak-Kamysz punktuje rząd Morawieckiego. "To droga zmiana"

Kosiniak-Kamysz krytykuje PiS i mówi o obniżce podatku VAT

Polityk przypomniał też, że PSL proponuje: obniżkę podatku VAT z 23 do 8 proc., obniżkę akcyzy na paliwo i dopłaty do nawozów sztucznych dla rolników. - Te trzy rzeczy są potrzebne, żeby utrzymać gospodarstwa i gospodarstwa domowe i dać szansę na budowanie małych i średnich przedsiębiorstw – powiedział Kosiniak- Kamysz.

Kosiniak-Kamysz o anarchii w polskim wymiarze sprawiedliwości

- Anarchia w sądownictwie jest po sześciu latach rządów PiS-u. To nie krasnoludki do tego doprowadziły tylko ci, którzy rządzą i powinni wziąć za to odpowiedzialność, a nie proponować kolejne zmiany, które nie idą w kierunku obywatela – powiedział lider PSL.

Prawnicy krytykują wywiad Jarosława Kaczyńskiego

- Wygląda to na rewolucyjną zmianę o dużym koszcie, za który zapłacimy wszyscy — ocenia w rozmowie z money.pl prof. Marek Chmaj. - Nie mamy świadomości, jak i czym to się skończy. Nie wiemy, jak zapowiedzi będą się miały do zasady dwuinstancyjności. Nie wiemy, jak wpłynie to na długość postępowania, zwłaszcza w sprawach gospodarczych. Będzie to kompletna dewastacja Sądu Najwyższego, który zostanie sprowadzony do rozmiarów małych i orzeczniczych – podsumowuje prawnik.