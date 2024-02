Władze miasta mówią "nie". Chcą zablokować rozbudowę A4

cyklop - Krak... 35 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Władze Krakowa już dość debilizmów narobiły, szczególnie w zakresie ruchu samochodowego w tym mieście, ze jeżeli mają jakieś oficjalne stanowisko, to należy zrobić dokładnie odwrotnie. Najpierw niech zajmą się udrożnieniem ulic, miejscami parkingowymi, likwidacją ścieżek rowerowych biegnących po ulicach, a jak się to uda to dopiero jakies opinie na większą skalę.