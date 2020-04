Włosi mają dość Unii. Italexit zyskuje popularność

Jak donosi "Rzeczpospolita", inny pomysł na ratowanie gospodarek mają Niemcy, którzy są zwolennikami wykorzystania Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji (ESM). Warunkiem skorzystania z niego jest przeprowadzenie reform strukturalnych. Do dyspozycji byłoby tu 240 mld euro, ale każdy kraj mógłby wykorzystać kwotę do 2 proc. swojego PKB (w przypadku Włoch to 37 mld euro).

Włosi nadal szukają sojuszników dla swojego pomysłu. Czują się zdradzeni i w badaniach nastrojów społecznych zdradzają rosnący eurosceptycyzm, ale to przekonanie nie musi być przecież trwałe. Zdaniem Wolfango Piccoli, wiceprezesa jednej z największych, międzynarodowych agencji konsultingowych Teneo, to wciąż mało realny scenariusz z powodów prawnych i finansowych.

Włosi musieliby też poważnie zastanowić się, jak wyjście z UE i powrót do starej waluty wpłynie na wartość ich oszczędności. Piccoli przypomniał, że to naród rentierów, który zgromadził w bankach 9 bilionów euro. "Gdyby okazało się, że te pieniądze mogą radykalnie stracić na wartości w razie powrotu do włoskiego lira, poparcie dla italexitu gwałtownie by się załamało" – zauważył ekspert.