Włosi zdecydowali o kwocie zasiłku dla Ukraińców

Włoska Obrona Cywilna wydała rozporządzenie w sprawie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Osoby, które uciekły do Włoch przed wojną w Ukrainie i zwrócą się we Włoszech o tymczasową ochronę i sami znajdą miejsce zamieszkania otrzymają zasiłek w wysokości 300 euro miesięcznie. Rodzic bądź opiekun dziecka w wieku do 18 lat otrzyma na każde po 150 euro.