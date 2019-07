Wnioski o 500 plus. Już niedługo pierwszy milion?

Polacy wypełnili już 700 tys. wniosków, z czego ok. 400 tys. po świadczenie "500 plus" w rozszerzonej wersji. Minister pracy, rodziny i polityki społecznej mówiła w TVPInfo, że w takim tempie we wtorek uda się przekroczyć barierę 1 miliona wniosków. - Na pewno to ogłoszę - komentowała Bożena Borys-Szopa.

Podziel się Dodaj komentarz