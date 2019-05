Wojna handlowa USA-Chiny. Polskie firmy mogą skorzystać

Na korzystne efekty wojny handlowej wojny USA–Chiny wskazują m.in. producenci odzieży. - Jeśli miałbym mówić o skutkach wojny handlowej USA i Chin dla naszego biznesu, to powiedziałbym, że są one pozytywne – mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP, do której należą odzieżowe marki takie jak Reserved, House czy Sinsay, cytowany przez "Rzeczpospolitą".