Wojna handlowa USA-Chiny. Trump uderzy już w piątek

Prezydent USA nie lubi być gołosłowny i z działaniami długo nie czeka. Zapowiedział, że towary o wartości 200 mld dol. rocznie, które obecnie są oclone stawką 10 proc., już będą opodatkowane na 25 proc. i to już od najbliższego piątku. Obwieścił to światu za pomocą twittera.

To był szok dla rynków finansowych. Przecież jeszcze w ubiegły piątek wskazywano na postęp w rozmowach. Wydawało się, że klimat między stronami jest poprawny i idzie ku porozumieniu. To dawało wzrosty na rynkach akcji i ropy naftowej. Zakładano, że światowy wzrost gospodarczy się utrzyma, jeśli strony się dogadają. Okazuje się, że założenie było zbyt optymistyczne.

Posunięcie Trumpa to zagrożenie dla światowego obrotu towarami. Obecnie 25 proc. cłem obciążone są towary high-tech o wartości 50 mld dol., a towary o wartości 200 mld dol. cłem 10 proc. Nie dość, że prezydent chce wprowadzić cła 25 proc. na te drugie, to postanowił obciążyć taką stawką cały chiński eksport, a nie tylko towary o wartości 250 mld dol. Czyli dodatkowo import o wartości 325 mld dol.

Pierwsze skutki w Polsce możemy postrzegać pozytywnie. Wkrótce powinniśmy za paliwo zapłacić znów poniżej 5 zł, bo cena ropy spadła w poniedziałek o aż 2,3 proc. Ropa Brent po ponad miesięcznej przerwie wróciła do cen poniżej 70 dol. za baryłkę.

„The Wall Street Journal” podał, że Chiny rozważają zerwanie rozmów w tym tygodniu w reakcji na komentarze Trumpa. Stanowisko prezydenta USA to dla nich kompletne zaskoczenie.

Trump uważa, że Chińczycy chcą renegocjować warunki narzucane przez USA i mówi „nie”. Atmosfera odwróciła się o 180 stopni. To czy rozmowy będą kontynuowane, czy nie, to teraz jest przedmiot rozmów między stronami - powiedziało anonimowo źródło Reutersa. „Wszystko zależy od stanowiska USA” - dodało.

Co ciekawe, większość firm obsługujących import z Chin to firmy amerykańskie - pisze Reuters. Zresztą biznes w USA, choć wspiera nacisk prezydenta na Chiny w sprawie złych praktyk handlowych, to zarazem chce zniesienia ceł. Znaczną część podatku zapłacą prędzej czy później amerykańscy konsumenci - twierdzi Christin Fernandez, rzeczniczka Zrzeszenia Liderów Handlu Detalicznego.