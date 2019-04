Olej napędowy nawet po 5,60 zł za litr. Wszystko zależy od ceny ropy naftowej

Jest drogo, a nie wykluczone, że będzie drożej. Nie trzeba daleko sięgać pamięcią, by przypomnieć sobie, że kiedyś ropa na światowych giełdach chodziła nawet po 100 dolarów. Po raz ostatni było tak w 2014 roku. Wtedy nastąpiło załamanie na rynku i surowiec bardzo mocno stracił na wartości. Od pewnego czasu systematycznie nadrabia straty.

Oczywiście bezpośrednio odczuliby to kierowcy, którzy już teraz obserwują skokowy wzrost cen paliw na stacjach. Za litr oleju napędowego trzeba zapłacić blisko 5,16 zł. Dwa miesiące temu średnia dla kraju była nawet poniżej piątki.

Po ile chodziłby diesel, gdyby ropa naftowa kosztowała 100 dolarów? - Trudno przewidywać z uwagi na fakt, że sama cena baryłki to jedynie koszt surowca, a do tego dochodzą jeszcze kwestie przerobu, kursów walut i innych czynników - wskazuje Jakub Bogucki, analityk e-petrol.pl.

Zwraca uwagę, że można wrócić pamięcią do historii i odczytać, po ile był diesel, gdy ropa poprzednio chodziła powyżej 100 dolarów. W 2014 roku za litr trzeba było zapłacić prawie 5,40 zł, a w lipcu 2012 nawet 5,60 zł.

Co musiałoby się stać, żeby ropa wróciła w okolice 100 dolarów? - W 2011 roku były to zawirowania polityczno-militarne, które obaliły władzę Kaddafiego. Obecnie nie mamy do czynienia z usunięciem z rynku tak znacznego producenta, chociaż działania wymierzone w Iran mogą wkrótce mieć skalę mocno porównywalną w skutkach (dla Iranu) - komentuje ekspert e-petrol.