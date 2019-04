PKN Orlen zarobił 849 mln zł. Na giełdzie spadki

Zyski wyraźnie spadły, choć - jak zauważają władze firmy - rośnie konsumpcja paliw. Zwiększył się popyt na olej napędowy we wszystkich czterech krajach, w których obecny jest Orlen. Z kolei konsumpcja benzyny wzrosła w Polsce i Czechach przy jednoczesnym utrzymaniu się na stabilnym poziomie na Litwie i spadku w Niemczech.

- Dobre wyniki sprzedaży i wysoki poziom przychodów to m.in. efekt wdrożenia efektywnych procesów zarządczych i operacyjnych, a także racjonalizacji wydatków. Mamy powody do satysfakcji nie tylko z dobrych wyników finansowych, ale tempa prac związanych z przygotowaniem do ważnych inwestycji w całej grupie kapitałowej. Szczególne znaczenie mają działania związane z dywersyfikacją dostaw ropy - komentuje wyniki Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.