Farmy wiatrowe Orlenu dopiero za pięć lat. Są inne priorytety

Prezes zaznaczył, że już obecnie płocki koncern jest czwartym największym producentem energii elektrycznej w Polsce. Po oddaniu do użytku elektrowni gazowej w Płocku, której budowa kosztowała 1,7 mld zł, PKN Orlen produkuje ok. 7 TWh prądu rocznie, co stanowi około 4,5 proc. polskiego rynku.