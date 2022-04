Wojna nie zniechęciła Polaków do zakupów. Dane GUS pokazały duże przyspieszenie w sprzedaży

W tym czasie nastąpiło też znaczące przyspieszenie podwyżek cen w Polsce, co samo w sobie podbija statystyki sprzedażowe. Gdy pominiemy inflację i przyjmiemy założenie stałych cen, realna dynamika sprzedaży detalicznej już tak nie imponuje, choć dalej jest duża. Mowa o wzroście rok do roku na poziomie 9,6 proc. W lutym było to 8,1 proc.