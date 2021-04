Wojna o ryby. Francuzy rybacy blokują brytyjskie ciężarówki z połowami.

Na razie nie jest to wielka akcja. Około 80 rybaków blokuje od czwartku dwie ciężarówki brytyjskie po ich przyjeździe do Boulogne-sur-Mer w departamencie Pas-de-Calais, największego europejskiego centrum przetwórstwa owoców morza.

Dziennik „Ouest France” donosi, że wściekli rybacy palą race, budują barykady z palet i beczek i nie mają zamiaru odpuścić Brytyjczykom w ciężarówkach. Miejsce blokady oznaczyli transparentami. Na jednym z nich można przeczytać: Czy chcesz zachować dla siebie swoje wody? OK. Ale wtedy zatrzymaj swoje ryby!!!

- Myśleliśmy, że to kwestia dni. Cztery miesiące później ledwie ruszyliśmy z miejsca - powiedział agencji Reuters Bruno Margolle, który kieruje główną spółdzielnią rybacką w Boulogne-sur-Mer.

Londyn wyraził zaniepokojenie z powodu protestu francuskich rybaków. Jednak to rząd Francji wezwał Komisję Europejską do podjęcia „zdecydowanych działań” w celu skłonienia W. Brytanii do realizowania porozumienia i wydawania licencji połowowych - podaje Reuters.