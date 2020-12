Wojna o rynek apteczny. Prezydent podpisał ustawę. Znikających aptek może być więcej

Ebl..... 15 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nigdy w aptece nie spotkałam się z żadnymi naciskami zawsze fistakam to co ba recepcie chyba że chciałam tańszy zamiennik zawsze byłam fachowo obsluzona zawsze udzielono mi fachowej porady w każdym czasie mojego życia trochę już żyje czy była ustawa czy nie w moim mieście w Konstancinie w we wszystkich aptekach zawsze było k jest ok w pobliskim piasecznie we wszystkich aptekach jest ok bo z ich uprzejmości też korzystałam więc nie bardzo wiem o czy jest ta wcześniejsza opinia