Wojna w Ukrainie. Były kanclerz Niemiec sympatyzujący z Putinem w końcu zabrał głos

"Zawsze reprezentowałem niemieckie interesy" – przekonuje w sobotnim wywiadzie dla "New York Timesa" Gerhard Schroeder, były lider SPD, który wciąż zatrudniony jest w rosyjskich spółkach energetycznych Gazprom i Nord Stream. "Teraz należy jak najszybciej znaleźć rozwiązanie pokojowe. Uważam, że ta wojna była błędem i zawsze tak twierdziłem" - zapewnia.

"Putin zainteresowany zakończeniem wojny"

Mieszkający w Hanowerze Schroeder udał się w marcu do Moskwy, aby tam porozmawiać z Władimirem Putinem. W wywiadzie nie zdradził szczegółów tamtej rozmowy, stwierdził jedynie: "Mogę powiedzieć, że Putin jest zainteresowany zakończeniem wojny. Ale to nie jest takie proste. Jest kilka punktów, które należy wyjaśnić".

Z kolei polityk partii CDU Michael Brand wzywa do nałożenia sankcji na byłego kanclerza w związku z jego rosyjskimi powiązaniami. Dla Branda jest on dziś nie tyle kanclerzem, "a bardziej zagranicznym agentem Putina. I tak należy go traktować".