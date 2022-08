Pół roku wojny. Europę może czekać "5, 10 ciężkich zim", ale Rosję boli bardziej. "Poległ mit"

"Druga armia świata" – to określenie rosyjskiej armii w 2022 r. pojawia się głównie w kontekście ironicznym. Tymczasem nawet piastujący najwyższe stanowisko w amerykańskiej armii generał Mark Milley ostrzegał amerykański Kongres tuż przed inwazją, że Kijów może paść w zaledwie 72 godziny od rozpoczęcia inwazji. Wcześniej Władimir Putin przechwalał się, że rosyjskie wojsko byłoby w stanie zająć całą Ukrainę w czasie krótszym niż dwa tygodnie.

Bloomberg: na ukraińskim froncie poległ mit rosyjskiej potęgi militarnej

Tak się jednak nie stało, a Rosjanie po miesiącu musieli zmienić swoją strategię i wycofać się m. in. spod Kijowa, gdzie ponieśli dotkliwe straty. Nie dosyć na tym. Z frontu od początku inwazji płynęły doniesienia o rosyjskich brakach w elementarnym wyposażeniu czy pospolitych kradzieżach sprzętu AGD.

Media społecznościowe obiegły takie nagrania, jak to, na którym ukraińscy żołnierze pokazują rosyjski hełm, który udaje nowoczesny produkt, a w rzeczywistości pochodzi z demobilu:

Tak wyglądały początku wojny. Później z frontu zaczęły dobiegać jeszze bardziej niespodziewane informacje m. in. o skutecznej eliminacji (kilkunastu!) rosyjskich generałów czy zatopieniu flagowego rosyjskiego okrętu .

Ekspert: jeśli chodzi o potęgi militarne świata, Rosjanie nie stoją nawet w drugim rzędzie

Rosyjska armia jest wyjątkowo liczna , ale granica, której ma strzec, jest najdłuższa na świecie. A wydatki na armię, choć znaczne, to na tle krajów NATO już tak nie imponują . Rosja pod względem wydatków na armię rocznie jest czwartym krajem na świecie, ale wydaje mniej więcej tyle, co piąta Wielka Brytania i nie dużo więcej niż siódme Niemcy czy ósma Francja .

Gdy policzyć, ile wydają na cele militarne łącznie kraje Unii Europejskiej, to wychodzi na to, że Rosja wydaje trzy razy mniej. Stany Zjednoczone mają ponad 10-krotnie wyższy budżet wojskowy od Rosji.

Podkreśla to w swojej wypowiedzi dla Bloomberta Phillips O'Brien, profesor studiów strategicznych ze Szkocji. – Rosja nie jest równorzędnym rywalem dla USA –stwierdza O'Brien. W jego opinii wojna w Ukrainie pokazała, że Rosja nie jest w stanie prowadzić złożonych operacji wojskowych, które nie stanowią problemu dla Wielkiej Brytanii, Francji czy Izraela. W tym sensie, jeśli chodzi o potęgi militarne świata, Rosjanie nie stoją nawet w drugim rzędzie.

O'Brien był sceptyczny, co do możliwości rosyjskiej armii, nawet przed wojną w Ukrainie. Teraz wskazuje na fakty, które dowodzą, że Rosjanie są dużo słabsi, niż się wsyzstkim wydawało. – Rosjanie nie są w stanie poradzić sobie z 20 HIMARS-ami [które dostarczyli Ukraińcom Amerykanie - przyp. red.], wyrzutni rakiet opartej na technologii z lat osiemdziesiątych XX wieku. Amerykanie mają ich 540. Rosja nie jest w ogóle w tej samej lidze – podkreśla ekspert. Jak dodaje, co jego zdaniem pokazała wojna, bardzo wątpliwe są w ogóle jakiekolwiek możliwości rosyjskiego lotnictwa i obrony przeciwlotniczej.