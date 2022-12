Wojna w Ukrainie. Putin mówi o rosnącym ryzyku

W transmitowanych w środę komentarzach do posiedzenia kremlowskiej rady ds. praw człowieka, ostrzegając, że zagrożenie wojną jądrową na świecie rośnie, obwinił USA i ich sojuszników o wypowiadanie gróźb nuklearnych.

Wojna w Ukrainie. Putin na razie nie ustępuje

"Nie będziemy nimi wymachiwać jak brzytwą, biegając po świecie, ale oczywiście postępujemy z faktem, że one tam są" - powiedział o arsenale Rosji. "Jest to naturalnie czynnik odstraszający, nieprowokujący ekspansji konfliktów, ale odstraszający i mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją" - dodał, cytowany przez agencję.