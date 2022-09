Wpływ japońskich inwestycji na rozwój polskiej gospodarki

Polska zawarła stosunki dyplomatyczne z Japonią już 103 lata temu. Dodatkowo, była jednym z pierwszych państw, uznających polską niepodległość. Pomimo olbrzymiej odległości, która dzieli te dwa kraje, od wielu dekad możemy się cieszyć przyjaznymi relacjami. Zostały one wzmocnione dzięki otwarciu się polskiego rynku na japońskich inwestorów w 1989 roku, kiedy powstało Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Następnym krokiem do wzmocnienia polsko-japońskiej współpracy, jest Stowarzyszenie Związek Firm Japońskich. Obecnie w Polsce działa około 300 firm z kraju kwitnącej wiśni, z czego około 100 w branży wytwórczej. Utworzyły one ok. 40 tys. miejsc pracy, tym samym Japonia plasuje się na 8 miejscu w rankingu "pracodawców z państw trzecich".