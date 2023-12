Wracają pytania o Trybunał Stanu dla prezesa Glapińskiego. "Nie ma wniosku"

Szymon Hołownia na wstępie potwierdził, że trafiła do niego "korespondencja z Narodowego Banku Polskiego". Jak sam stwierdził, "utrzymana była w tonie wysokiego C, wielu stwierdzeń, wielu emocji".

List od zarządu NBP. "Obserwuję z niepokojem sytuację w banku"

Chodzi o list otwarty do marszałka Sejmu autorstwa członków zarządu NBP. Napisali w nim, że postawienie prezesa banku centralnego przed Trybunałem Stanu byłoby ukaraniem za przykładne wykonanie jego obowiązków . W ich ocenie działania NBP w latach 2020-2023 uratowały nasz kraj przed zapaścią gospodarczą.

Zaznaczył też, że pod pismem podpisała się tylko część członków zarządu banku . – Trzeba zadać sobie pytanie, czy to służy kondycji polskiego złotego, której tak gwałtownie chce chronić w tym liście prezes Glapiński. W mojej ocenie nie – dodał.

Prof. Glapiński przed Trybunał Stanu?

– Nie ma w tej chwili wniosku o Trybunał Stanu dla pana prezesa Adama Glapińskiego, nie było dyskusji politycznej liderów na temat wniosku o Trybunał Stanu. Jak to by się miało materializować, to oczywiście będziecie państwo wiedzieć pierwsi – dodał.