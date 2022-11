Najnowsze dane niepokoją. Polscy przedsiębiorcy walczą o przetrwanie

Piotras 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Świat przez pomoc covidowa pomylił się w rachunkach Lepiej żyło nam się kiedy połowa zakładów stała a żyliśmy za pożyczone pieniądze które częściowo należy oddać Tylko nieliczni dostali bezzwrotne pomoc inne zakłady dostały pomoc na zasadzie pożyczek Dziś należy to powoli zacząć oddawać a tu zawierucha u sąsiada No tak zawierucha bo tam nikt nikomu formalnie nie wypowiedział wojny!à No i taką to ci historyka