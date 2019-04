Wspólnota już od czterech mieszkań. Jest projekt ustawy

Najważniejszą są nowe zasady powoływania wspólnot mieszkaniowych. Do tej pory były one obowiązkowe, gdy w budynku było przynajmniej 8 mieszkań. Projekt zmian zmniejsza tę liczbę do czterech.

To oznacza, że osoby mieszkające w domach przynajmniej czterorodzinnych będą musiały powołać do życia zarząd, który zaopiekuje się ich budynkiem.

Skąd takie zmiany? Do tej pory wszystkie decyzje w domach bez wspólnoty musiały być podejmowane jednomyślnie, a o to było trudno. To prowadziło do konfliktów, gdy trzeba było zrobić remont lub podjąć inne decyzje dotyczące utrzymania nieruchomości.