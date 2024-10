Wszystko jasne. Są ostateczne dane dotyczące PKB Polski za rok 2023

PKB Polski w 2023 r.

"Dzisiejsze informacje GUS o rewizji PKB za cały 2023 rok niewiele wnosi do tego, co się dzieje w gospodarce. Warto jednak odnotować, że zamiast 0,2 proc. realnie PKB wzrosło o 0,1 proc. Otarliśmy się o stagnację " - pisze Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan,

"Dla RPP to nie są dobre informacje: mniejsze inwestycje to mniejszy potencjał gospodarki, za to luka na konsumpcji okaże się mniejsza. Ciekawe, czy to tłumaczy odbicie inflacji bazowej w połowie bieżącego roku" - dodają ekonomiści Pekao.