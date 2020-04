Wybory 2020. Europejski Inspektor ma wątpliwości do przekazania Poczcie Polskiej danych PESEL

"Wydaje się bowiem oczywiste, że rejestr PESEL nie jest w żadnym stopniu tożsamy ze spisem (spisami) wyborców. Nie znajdując ani w przekazywanych publicznie wyjaśnieniach władz polskich, ani w materiałach załączonych do skarg na działania polskich władz i operatora pocztowego, wyjaśnienia dla stanowiska prezesa UODO zamieszczonego w serwisie informacyjnym tego organu (...) pozwoliłem zwrócić się do pana prezesa UODO Jana Nowaka z prośbą o przedstawienie działań, jakie podjęto dla ochrony danych osobowych w rejestrze PESEL" - napisał Wojciech Wiewiórowski. Dodał też, że nie chodzi wyłącznie od dane Polaków, ale także obywatel innych państw Unii Europejskiej.

Wojciech Wiewiórowski wytłumaczył, że jako organ unijny nie posiada żadnych kompetencji do interpretowania przepisów RODO. Dlatego też zapytanie Andrzeja Halickiego przekazał do Europejskiej Rady Ochrony Danych wraz z prośbą o jak najszybsze przyjrzenie się sprawie. W Radzie tej zasiadają przedstawiciele organów ochrony danych wszystkich państwa UE oraz EIOD.

O atmosferze wewnątrz Poczty Polskiej i przygotowaniach do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych przez operatora pocztowego od kilkunastu dni informuje redaktor money.pl Jakub Stasiak. Dotarł on m.in. do pisma, w którym zarząd PP prosi pracowników o to, by nie ujawniali informacji wewnętrznych podmiotom niezwiązanym z Pocztą.