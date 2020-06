Wybory 2020. Samorządy chcą wytycznych dot. wykrycia zakażenia w komisji, piszą do resortu

Choć gospodarka w Polsce jest sukcesywnie odmrażana, to jednak nie oznacza to, że koronawirus zniknął na dobre. Przeciwnie, liczba zakażonych wirusem wciąż waha się w granicach 400-500 osób dziennie.

Dlatego też samorządowcy zastanawiają się jak zareagować w przypadku, gdy osoba zakażona pojawi się w jednej z komisji wyborczych. Prezydent Sopotu a zarazem współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu ze strony samorządów Jacek Karnowski pisze w tej sprawie do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Jednak co w przypadku, gdy wszystkie nowe procedury okażą się niewystarczające, a w lokalu pojawi się osoba z objawami choroby wywołanej przez koronawirusa? Nowe rozporządzenie nie zakłada bowiem sytuacji, w której osoba z COVID-19 zasiądzie w komisji, lub też przyjdzie do lokalu zagłosować.

"Dlatego zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o pilne przekazanie samorządom wytycznych/procedur, w jaki sposób postępować z członkami obwodowych komisji wyborczych, jak i z wyborcami, u których zostaną zaobserwowane objawy rodzące podejrzenie zachorowania na COVID-19, a także dotyczących sposobu przeprowadzania innych prac kolegialnych (zebrań) plenarnych komisji, przewidzianych w kodeksie wyborczym" - czytamy w liście.

"Wytyczne są niezbędne do określenia odpowiedzialności za ewentualny wzrost liczb zachorowań przy tak określonych (zaniżonych) wymogach sanitarnych dla lokali wyborczych" - czytamy dalej w liście, który został też zaadresowany do wiadomości Jarosława Pinkasa, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do Sylwestra Marciniaka, Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.