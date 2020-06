Warszawa liczy straty. Epidemia namieszała w finansach miasta

Warszawa ma problem. Nie dość, że musi mierzyć się z nieplanowanymi wydatkami w związku z pandemią koronawirusa, to jeszcze wpływy do budżetu maleją od dwóch miesięcy.

Co druga złotówka z podatku PIT płaconego mieszkańców miasta-powiatu trafia do samorządu. Pieniądze przelewa Ministerstwo Finansów Jak podaje "Gazeta Wyborcza", w kwietniu kwoty były niższe aż o 40 proc. od oczekiwanych. Warszawa dostała 375 mln zł (w kwietniu 2019 roku było to 635,5 mln zł). W maju dochody z PIT były wyższe od ubiegłorocznych o 85 mln zł, ale i tak stolica nie wyszła na zero.